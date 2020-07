Niech picie wody stanie się Twoim nawykiem. Nawodnienie to klucz do zdrowia i do lepszego samopoczucia

Organizm ludzki w większości składa się z wody - nic więc dziwnego, że powinniśmy dbać o jej optymalny poziom. Odpowiednie nawodnienie to m.in. piękna skóra, sprawniejsze funkcjonowanie naszego ciała, a także lepsze samopoczucie. Dlaczego tak ważne jest regularne picie wody? I jak wybrać jej najlepszą jakość?

Ile wody powinniśmy pić?

Wiele źródeł podaje, że należy pić około dwóch i pół litra płynów. Oczywiście wszystko zależy od naszego organizmu oraz trybu życia. Jeśli dużo trenujemy, zapotrzebowanie na wodę automatycznie się zwiększy. Warto zauważyć, że większa ilość tego płynu przyda się również uczniom oraz osobom, które pracują umysłowo - woda zbawiennie wpływa na pracę naszego mózgu. Zdrowy nawyk picia wody powinniśmy wypracować wszyscy.

Odpowiednie nawodnienie - dlaczego należy pamiętać o piciu wody?

Woda stanowi około 60 procent naszego ciała. Nie jesteśmy w stanie jej magazynować, ponieważ bierze czynny udział w wielu procesach zachodzących w naszym organizmie. Właśnie z tego powodu niezbędne jest picie jej w dużych ilościach. Wodę znajdziemy w owocach i warzywach oraz różnych płynach, lecz najlepsza jest w swej czystej postaci. Woda to także źródło wielu cennych minerałów, które mogą wpływać na nasze samopoczucie i zdrowie. Przy czym, należy pamiętać, że nasz organizm najlepiej przyswaja minerały z pożywienia - zatem, ważne jest zachowanie zdrowej i zbilansowanej diety.

Objawy odwodnienia organizmu - co nas powinno zaniepokoić?

Nasze ciało wysyła sygnały, gdy nie dostarczamy mu odpowiednich ilości wody. Jakie są tego objawy? Pierwszym oczywistym alarmem jest pragnienie. Później występują między innymi:

bóle głowy;

zmęczenie;

senność;

wysuszone śluzówki;

brak apetytu;

nienaturalnie wzdęty brzuch.

Czy można pić wodę z kranu?

To odwieczny spór, na który odpowiedź na przestrzeni lat ulegała zmianom. Dawniej jakość kranówki pozostawiała wiele do życzenia. Obecnie woda w wodociągach jest zdecydowanie lepszej jakości i nie musimy się obawiać jej szkodliwości – jest zdatna do picia. Woda wodociągowa jest stale kontrolowana i podlega ścisłym normom, które są regulowane odpowiednimi przepisami. Co jednak, jeśli nie jesteśmy do końca przekonani do picia wody prosto z kranu? Zniechęca nas np. jej smak i zapach lub mimo wszystko obawiamy się obecności zanieczyszczeń? Z pomocą mogą przyjść filtry do wody, które poprawią jej walory smakowe i pijąc ją będziemy mogli poczuć się bezpieczniej.

Wybierz filtrowanie – zamiast wyrzucania!

Na rynku znajdziemy producentów, którzy posiadają w swojej ofercie butelki z filtrem; jest to świetne rozwiązanie przyjazne środowisku. Butelki posiadają wymienny wkład, który wystarcza na 4 tygodnie, a woda jest filtrowana podczas picia. Woda, którą poddamy takiej filtracji jest dużo smaczniejsza i wolna od zanieczyszczeń. Dodatkowo, używając butelek z filtrem ograniczasz zużycie plastikowych odpadów.

Pamiętaj o odpowiednim nawodnieniu

W codziennym pośpiechu często zapominamy o właściwej ilości wody w naszej diecie. Co w takim przypadku zrobić? Dobrym sposobem może być zaopatrzenie się w butelkę z filtrem BRITA, którą możemy ze sobą zabrać wszędzie. Jak to działa? Wystarczy mieć pod ręką kran, by móc napełnić butelkę i cieszyć się filtrowaną wodą - niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz. Butelka wyposażona jest w filtr, który jest wykonany z węgla aktywnego, powstałego z łupin kokosowych. Filtr efektywnie redukuje chlor oraz inne substancje, niekorzystnie wpływające na smak wody, równocześnie pozostawiając w niej cenne minerały takie jak np. wapń i magnez.

Ze względu na swoją przyjazność środowisku, produkty BRITA poleca wiele osób – dołącz do drużyny, dla której ważna jest woda.

Wielbiciel sportu, miejskiej dżungli, a może pasjonat ekologii? Postaw na wodę na pierwszym miejscu

Wolisz szybkie tempo i aktywność fizyczną, czy stawiasz na wewnętrzny balans i lubisz stylowe dodatki? Butelki z filtrem BRITA znajdą zastosowanie w każdej sytuacji, a ponadto ucieszą entuzjastów ekologicznych rozwiązań. Butelka Active to idealne rozwiązanie dla kochających sport i wyzwania - jest lekka i poręczna, wykonana z elastycznego materiału, dodatkowo wyposażona w praktyczny pasek. Z kolei butelka z linii Vital będzie świetnie wyglądać w torebce, w drodze do pracy, na zajęcia, czy na spacer. Wykonana jest z przezroczystego materiału, co nadaje jej elegancki wygląd. Wszystkie produkty BRITA łączy miłość do ekologii i pięknego designu, który pomoże wyrazić styl użytkownika oraz co najważniejsze, zapewniają smaczną, świeżą wodę!

Miłośnicy wody powinni trzymać się razem - specjalnie dla nich został przygotowany konkurs z nagrodami, które pomogą w utrzymaniu odpowiedniego nawodnienia przy każdym tempie życia.